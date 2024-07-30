Çorum'da yanan ahır ve samanlığa müdahale eden 2 kişi yaralandı

Çorum’da ahır ile samanlığın etkilendiği yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Merkeze bağlı Büğdüz köyünde yaşayan Ahmet K'ya (66) ait samanlık ve ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Ahmet K. ve Sultan K. (58), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca ahırda 2 büyükbaş telef olurken çok miktarda hayvan yemi, saman ve muhtelif malzeme kullanılmaz hale geldi.