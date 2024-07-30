Çorum'da başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza

İfade için polis merkezine götürülen sürücüye 38 bin lira ceza kesildi, araç otoparka çekildi.

Çorum’da trafikten men edildiği halde başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza uygulandı.

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