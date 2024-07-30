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        Çorum'da başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza

        Çorum'da trafikten men edildiği halde başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:21
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        Çorum'da başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza
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        Çorum’da trafikten men edildiği halde başka bir araca ait plakayla trafiğe çıkan otomobilin sürücüsüne 38 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosikletlilere yönelik uygulamada şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

        İncelemede yakın zamanda trafikten men edilen otomobilin başka bir aracın plakasıyla trafiğe çıktığı tespit edildi.

        İfade için polis merkezine götürülen sürücüye 38 bin lira ceza kesildi, araç otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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