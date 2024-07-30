Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayşegül B. (54) idaresindeki 48 SN 835 plakalı otomobil, Köyiçi mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Osman B. (55) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.