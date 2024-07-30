Eski İçişleri Bakanı Güneş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Eski İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Güneş, Vali Dağlı ve vali yardımcıları tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Güneş, daha sonra Vali Dağlı ile bir süre görüştü.

Güneş, daha sonra meslek hayatına kaymakam olarak başladığı Mecitözü Kaymakamlığını ziyaret ederek, kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Cengiz Nayman'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, 1978-1980 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptığı Mecitözü ilçesindeki anılarını paylaşan Güneş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.