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        Çorum'da yaz okulu etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi yaz okulu ara etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:30
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        Çorum'da yaz okulu etkinliği düzenlendi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Merkezi yaz okulu ara etkinlikleri yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin hem eğlenceli hem de eğitici faaliyetlerle dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulundaki etkinlikte öğrenciler çeşitli yarışmalar yaptı.

        Etkinlikler arasında Filistin bayrağı çizme yarışması da yapıldı.

        Etkinliğe, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

        Kaymakam Turan, yaz boyunca sürecek etkinliklerin katılımcıların sosyal ve fiziksel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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