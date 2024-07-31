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        Çorum'da çıkan yangında ormanlık alan ve bir ev zarar gördü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki dekar ormanlık alan ile bir ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:58
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        Çorum'da çıkan yangında ormanlık alan ve bir ev zarar gördü
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki dekar ormanlık alan ile bir ev zarar gördü.

        Kamil köyüne bağlı Çaylı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç arazöz ve bir tankerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Yangında, kullanılmayan ahşap ev ile yaklaşık iki dekar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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