Çorum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan ve bir evin de zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Kamil köyü Çaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç arazöz ve bir tankerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında kullanılmayan bir ev ile 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.