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        Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:38
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        Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'a (30) ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çağıl, kurtarılamadı.

        Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

        Bu arada, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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