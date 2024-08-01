Çorum'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Dursun D. idaresindeki 19 ND 505 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde Gazi G'nin kullandığı saman balyası yüklü 19 ADF 433 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracında sıkışan otomobil sürücüsü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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