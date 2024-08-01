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        Çorum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı

        Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 01:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:04
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        Çorum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
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        Çorum'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu.

        Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki bir tütüncü dükkanına pompalı tüfekle ateş edildi.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde hasar oluştu.

        Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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