Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 31 Temmuz'da pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'ı (30) yaralamış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Emniyet ekipleri Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda silahlı saldırıda bulunup kaçan kişi ya da kişiler hakkında çalışma başlattı.

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