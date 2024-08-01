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        Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

        Çorum'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 08:43 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:43
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        Çorum'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
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        Çorum’da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

        Emniyet ekipleri Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda silahlı saldırıda bulunup kaçan kişi ya da kişiler hakkında çalışma başlattı.

        Çalışmalar neticesinde şüpheli ekiplerce yakalandı.

        Şüphelinin kimliğinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu bildirildi.

        - Olay

        Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 31 Temmuz'da pompalı tüfekle Samed B. (34) ve Veysel Çağıl'ı (30) yaralamış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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