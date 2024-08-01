Çorum'da tekel bayisine silahla ateş edildi
Çorum'da silahla ateş açılan tekel bayisine hasar oluştu.
Çorum'da silahla ateş açılan tekel bayisine hasar oluştu.
Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir tekel bayisine motosikletle gelen kişiler, iş yerine tabanca ile ateş etti.
Olay yerine yakın olan mahalle bekçilerini gören şüpheliler motosikleti çalışır vaziyette bırakarak ara sokaklara kaçtı.
Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede iş yerine tabanca ile 9 el ateş edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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