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        Çorum'da tekel bayisine silahla ateş edildi

        Çorum'da silahla ateş açılan tekel bayisine hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:30
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        Çorum'da tekel bayisine silahla ateş edildi
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        Çorum'da silahla ateş açılan tekel bayisine hasar oluştu.

        Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir tekel bayisine motosikletle gelen kişiler, iş yerine tabanca ile ateş etti.

        Olay yerine yakın olan mahalle bekçilerini gören şüpheliler motosikleti çalışır vaziyette bırakarak ara sokaklara kaçtı.

        Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede iş yerine tabanca ile 9 el ateş edildiği tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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