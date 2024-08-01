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        Çorum'da hırsızlık zanlıları polisin 150 saatlik kamera görüntüsü incelemesiyle yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden çok miktarda altın ve döviz çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 30 güvenlik kamerasından 150 saatlik görüntü kaydı izlemesiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:10
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        Çorum'da hırsızlık zanlıları polisin 150 saatlik kamera görüntüsü incelemesiyle yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden çok miktarda altın ve döviz çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 30 güvenlik kamerasından 150 saatlik görüntü kaydı izlemesiyle yakalandı.

        B.B, Denizhan Mahallesi'ndeki evinden 10 bin dolar, 3 bin avro, 2 altın bilezik, altın saat, altın zincir ve altın yüzüğünün çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı izleyerek, şüphelilerin F.B. ve A.Y. olduğunu belirledi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Burada yapılan incelemede şüphelilerin 1100 dolar harcadıkları tespit edildi.

        Şüphelilerde bulunan diğer altın ve döviz ise tespit çalışmaları için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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