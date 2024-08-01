Çorum'da hırsızlık zanlıları polisin 150 saatlik kamera görüntüsü incelemesiyle yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden çok miktarda altın ve döviz çaldığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 30 güvenlik kamerasından 150 saatlik görüntü kaydı izlemesiyle yakalandı.

B.B, Denizhan Mahallesi'ndeki evinden 10 bin dolar, 3 bin avro, 2 altın bilezik, altın saat, altın zincir ve altın yüzüğünün çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı izleyerek, şüphelilerin F.B. ve A.Y. olduğunu belirledi.