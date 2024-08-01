Çorum'da göletlere 48 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde göletlere 48 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde göletlere 48 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Mecitözü'ndeki göletlerde balık popülasyonunu artırmak üzere çalışma başlatıldı.
Proje kapsamında Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesislerinde üretilen 48 bin yavru sazan balığı, ilçedeki su kaynaklarına aktarıldı.
Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü'ndeki Hıdırlık göletine 8 bin, Figani, Geykoca, Kozören ve Köprübaşı göletlerine 10'ar bin olmak üzere toplam 48 bin sazan balığı yavrusunu suya bıraktı.
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