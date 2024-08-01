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        Çorum'da ürünlerde fahiş fiyat uygulayan 3 firma hakkında tutanak tutuldu

        Çorum'da 1 Ocak-31 Temmuz'daki denetimlerde, 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:00
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        Çorum'da ürünlerde fahiş fiyat uygulayan 3 firma hakkında tutanak tutuldu
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        Çorum'da 1 Ocak-31 Temmuz'daki denetimlerde, 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutuldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyat ve Fiyat Etiketleri Müdürlüğü personeli tarafından, yılın 7 ayında temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranların denetlendiği belirtildi.

        Temmuzda 25 firmada 50 ürünün denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Toplamda ise 158 firma 302 ürün denetlenmiş, 3 firmada 6 ürün hakkında fahiş fiyat uygulandığı tespit edilmiş, bu ürünler hakkında düzenlenen tutanaklar Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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