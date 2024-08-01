Çorum'da ürünlerde fahiş fiyat uygulayan 3 firma hakkında tutanak tutuldu

Temmuzda 25 firmada 50 ürünün denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Toplamda ise 158 firma 302 ürün denetlenmiş, 3 firmada 6 ürün hakkında fahiş fiyat uygulandığı tespit edilmiş, bu ürünler hakkında düzenlenen tutanaklar Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyat ve Fiyat Etiketleri Müdürlüğü personeli tarafından, yılın 7 ayında temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranların denetlendiği belirtildi.

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