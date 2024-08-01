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        Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:41
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        Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Avounou ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Çorum FK ailesine hoş geldin Durel Avounou" ifadelerine yer verildi.

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