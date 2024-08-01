Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Durel Avounou'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Avounou ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Paylaşımda, "Çorum FK ailesine hoş geldin Durel Avounou" ifadelerine yer verildi.
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