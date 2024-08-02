Çorum'da bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı

Polislerce evde yapılan aramada, beyzbol sopası ve sentetik ecza hapı bulundu.

Çorum'da bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

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