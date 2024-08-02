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        Çorum'da bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı

        Çorum'da bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:58
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        Çorum'da bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı
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        Çorum'da bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Engin Can K. (26), Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi 23. Sokak'ta bulunan evde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Bekir D. tarafından sopayla darp edildikten sonra tabancayla bacaklarından vuruldu.

        İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Engin Can K, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polislerce evde yapılan aramada, beyzbol sopası ve sentetik ecza hapı bulundu.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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