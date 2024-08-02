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        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı

        Çorum'un İskilip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ihale edilen toplu konutların inşasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:50
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        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ihale edilen toplu konutların inşasına başlandı.

        Hacıpınar Mahallesi'nde 265 konut yapmak üzere 24 Nisan'da düzenlenen ihaleyi kazanan yüklenici firma, çalışmalarına başladı.

        Firma yetkilisi inşaat mühendisi Erhan Cerit, AA muhabirine, İskilip'e 7 katlı 14 bina inşa edeceklerini söyledi.

        Binaların temellerinin atıldığını belirten Cerit, "628 milyon 21 bin lira bedelli toplu konutlar 7 katlı, 14 binadan oluşuyor. Sözleşmeye göre inşaat 400 günde tamamlanarak 15 Ağustos 2025 tarihinde iş teslimi yapılacak." dedi.

        Cerit, belirlenen sürede konutları teslim etmek için çalıştıklarını kaydetti.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de inşaat sahasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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