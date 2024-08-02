İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de inşaat sahasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Binaların temellerinin atıldığını belirten Cerit, "628 milyon 21 bin lira bedelli toplu konutlar 7 katlı, 14 binadan oluşuyor. Sözleşmeye göre inşaat 400 günde tamamlanarak 15 Ağustos 2025 tarihinde iş teslimi yapılacak." dedi.

Hacıpınar Mahallesi'nde 265 konut yapmak üzere 24 Nisan'da düzenlenen ihaleyi kazanan yüklenici firma, çalışmalarına başladı.

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