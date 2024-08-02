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        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:01
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        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        İlçe merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. (25), jandarma ekiplerince takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait evde yapılan aramada 103 gram sentetik ecza ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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