Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. (25), jandarma ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliye ait evde yapılan aramada 103 gram sentetik ecza ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
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