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        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy'de maç izledi

        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:16
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        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy'de maç izledi
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        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

        Kayaağzı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan 24 yaşındaki veteriner teknikeri Bilal Yeşil, çocukluğundan beri gönül verdiği Fenerbahçe’nin adını traktörle tarlasına kazıdı.

        Burada dronu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yeşil, kısa sürede özellikle Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazandı.

        Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan video, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

        Birkaç gün sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un telefonla aramasıyla hayatının en mutlu anlardan birini yaşayan Yeşil, daha sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir araya geldiği Koç’un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel köşesine asmayı planlıyor.

        Ziyaretin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano ile oynanan maçı da tribünden izleyen Yeşil, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve zengin bir kulüp olduğunu gösterdiğimi söyledi"

        Bilal Yeşil, AA muhabirine, hayatında ilk kez Fenerbahçe Stadı'na gitmesi ve Başkan Ali Koç ile tanışmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Tarlasına "Fenerbahçe" yazarken hayal bile edemeyeceği şeyler yaşadığını belirten Yeşil, "Videoya çok güzel yorumlar geldi. Galatasaraylılar hariç herkes çok güzel şeyler yazdı. Sonra Başkanımız Ali Koç aradı, çok mutlu oldum." dedi.

        Kendisini arayan kişinin Ali Koç olduğuna inanamadığını dile getiren Yeşil, "Önce inanmadım ama sonra inandım. 2 dakika kadar Başkanımızla telefonda konuştuk. Başkanımız bana yaptığım şeyin çok güzel olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve zengin bir kulüp olduğunu gösterdiğimi söyledi. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Görüşmede Koç’un kendisini tanışmak için Kadıköy’e davet etmesiyle ikinci kez büyük bir heyecan yaşadığını anlatan Yeşil, "Başkanımızın daveti üzerine stada gittim, Başkanımız kendi odasında misafir etti bizi. Orada tanıştık, bana imzalı forma hediye etti. Sonra da stadın en iyi yerinden Lugano maçını izledim." ifadelerini kullandı.

        - "Kadıköy'de maç izlemeyi çok istiyordum"

        Fenerbahçe stadına ilk kez gittiğine dikkati çeken Yeşil, duygularını "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kadıköy'de maç izlemeyi çok istiyordum. Güzel bir anı oldu benim için." sözleriyle dile getirdi.

        Yeşil, çocukken Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex De Souza'yı izleyerek Fenerbahçeli olmaya karar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe'ye olan sevgim, şifasını dilemediğim bir hastalık gibi, git gide büyüyor. Sadece Fenerbahçeliler bilebilir bu duyguyu. İnşallah bu sene şampiyon olacağız."

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