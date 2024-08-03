Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy'de maç izledi

Çorum'un İskilip ilçesinde traktörüyle tarlasına "Fenerbahçe" yazdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile tanışma fırsatı bulan Bilal Yeşil, Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel yerinde saklamayı düşünüyor.

Kayaağzı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan 24 yaşındaki veteriner teknikeri Bilal Yeşil, çocukluğundan beri gönül verdiği Fenerbahçe’nin adını traktörle tarlasına kazıdı.

Burada dronu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yeşil, kısa sürede özellikle Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazandı.

Birkaç gün sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un telefonla aramasıyla hayatının en mutlu anlardan birini yaşayan Yeşil, daha sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir araya geldiği Koç’un kendisine hediye ettiği imzalı formayı çerçeveleterek evinin en güzel köşesine asmayı planlıyor.

- "Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve zengin bir kulüp olduğunu gösterdiğimi söyledi"

Bilal Yeşil, AA muhabirine, hayatında ilk kez Fenerbahçe Stadı'na gitmesi ve Başkan Ali Koç ile tanışmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarlasına "Fenerbahçe" yazarken hayal bile edemeyeceği şeyler yaşadığını belirten Yeşil, "Videoya çok güzel yorumlar geldi. Galatasaraylılar hariç herkes çok güzel şeyler yazdı. Sonra Başkanımız Ali Koç aradı, çok mutlu oldum." dedi.

Kendisini arayan kişinin Ali Koç olduğuna inanamadığını dile getiren Yeşil, "Önce inanmadım ama sonra inandım. 2 dakika kadar Başkanımızla telefonda konuştuk. Başkanımız bana yaptığım şeyin çok güzel olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve zengin bir kulüp olduğunu gösterdiğimi söyledi. Çok mutlu oldum." diye konuştu.