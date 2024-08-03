Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama

        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Rüstem Eren Parkı'ndaki kafeteryada otururken düzenlenen ve Veysel Çağıl'ın (30) öldüğü, Samed B'nin (34) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K. (20), C.Ş. (30), Z.Ç. (25) ve Ö.D'nin (23) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Söz konusu kafeteryada 31 Temmuz'da yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden Çağıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy...
        Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy...
        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı
        İskilip'te TOKİ konutlarının inşası başladı
        Çorum'da "Filistin'de özgürlük için bir fırça da sizden" etkinliği düzenlen...
        Çorum'da "Filistin'de özgürlük için bir fırça da sizden" etkinliği düzenlen...
        Çorum'da bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı
        Çorum'da bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı
        Çorum'da akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı