Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama

Söz konusu kafeteryada 31 Temmuz'da yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Samed B. ve Veysel Çağıl hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden Çağıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Rüstem Eren Parkı'ndaki kafeteryada otururken düzenlenen ve Veysel Çağıl'ın (30) öldüğü, Samed B'nin (34) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K. (20), C.Ş. (30), Z.Ç. (25) ve Ö.D'nin (23) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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