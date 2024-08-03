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        Çorum FK'li futbolcu Mertcan Aşçı, çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mertcan Aşçı, ön çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:59
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        Çorum FK'li futbolcu Mertcan Aşçı, çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Mertcan Aşçı, ön çapraz bağ yırtığı ameliyatı oldu.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bolu'da düzenlenen sezon hazırlık kampında sakatlanan sol bek Mertcan'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, "Profesyonel Futbol A takımımızın oyuncularından Mertcan Aşçı, Ankara'da başarılı bir ön çapraz bağ operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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