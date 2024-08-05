Sungurlu Diği Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Çorum'un Sungurlu ilçesine inşa edilmekte olan Diği Göleti ile hem sel riskinin ortadan kaldırılacağı, hem de ilçenin su probleminin giderileceği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Diği Göleti Projesi ile Sungurlu için taşkın riski barındıran Diği Çayı'na tedbir almış olacaklarını belirtti.

Çalışmaları kısa süre içinde tamamlamayı planladıklarını aktaran Balta, "Diği Göleti sadece Diği Çayı kaynaklı taşkınları önlemekle kalmayacak aynı zamanda son zamanlarda Sungurlu şehir merkezinde yaşanan içme suyu ihtiyacına ve tarımsal sulama ihtiyacına çözüm oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.