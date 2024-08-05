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        Sungurlu Diği Göleti'nde çalışmalar sürüyor

        Çorum'un Sungurlu ilçesine inşa edilmekte olan Diği Göleti ile hem sel riskinin ortadan kaldırılacağı, hem de ilçenin su probleminin giderileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:48
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        Sungurlu Diği Göleti'nde çalışmalar sürüyor
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        Çorum'un Sungurlu ilçesine inşa edilmekte olan Diği Göleti ile hem sel riskinin ortadan kaldırılacağı, hem de ilçenin su probleminin giderileceği bildirildi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Diği Göleti Projesi ile Sungurlu için taşkın riski barındıran Diği Çayı'na tedbir almış olacaklarını belirtti.

        Çalışmaları kısa süre içinde tamamlamayı planladıklarını aktaran Balta, "Diği Göleti sadece Diği Çayı kaynaklı taşkınları önlemekle kalmayacak aynı zamanda son zamanlarda Sungurlu şehir merkezinde yaşanan içme suyu ihtiyacına ve tarımsal sulama ihtiyacına çözüm oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Proje tamamlandığında 4 milyon metreküp su depolanacağını aktaran Balta, "Projenin Sungurlu için önemini çok iyi biliyoruz. Amacımız projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak Diği Çayı kaynaklı taşkın sorununu ve Sungurlu ilçemizin su sıkıntısını çözmek." ifadelerini kullandı.

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