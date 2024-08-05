Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ekip, bir günlük izin sonrası kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.