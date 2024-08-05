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        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:07
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        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ekip, bir günlük izin sonrası kulüp tesislerinde bir araya geldi.

        Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

        Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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