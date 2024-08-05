Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ekip, bir günlük izin sonrası kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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