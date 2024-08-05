AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ı ziyaret etti

Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da katıldı.

Aşgın ayrıca, ziyaret anısına Yılmaz'a hediye takdim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, makamında görüştüğü Aşgın ile bir süre sohbet etti.

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