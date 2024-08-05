AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, makamında görüştüğü Aşgın ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette Aşgın, Çorum'da yürüttükleri ve başlamayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.
Aşgın ayrıca, ziyaret anısına Yılmaz'a hediye takdim etti.
Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da katıldı.
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