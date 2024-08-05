Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ve çatıları yıkıldı.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, hasara neden oldu.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı.

Yağışla birlikte ayrıca ilçe merkezindeki bazı istinat duvarları, evlerin bahçe duvarları ve çatılarında göçük meydana geldi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinde elektrik kesintileri de yaşanıyor.