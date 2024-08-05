Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ve çatıları yıkıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ve çatıları yıkıldı.
Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, hasara neden oldu.
Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı.
Yağışla birlikte ayrıca ilçe merkezindeki bazı istinat duvarları, evlerin bahçe duvarları ve çatılarında göçük meydana geldi.
Yağış nedeniyle ilçe merkezinde elektrik kesintileri de yaşanıyor.
Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, yağışın ardından ilçe merkezinde inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.