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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması başladı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:42
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması başladı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

        Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış sebebiyle Can Baba Türbesi'nin 20 metrelik istinat duvarının çöktüğünü, bazı evleri su bastığını ve yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

        Yağışın ardından Oğuzlar Belediyesi ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin sahaya indiğini belirten Turan, "Güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerimiz şu an çalışıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bilgi verildi, ana arterlerde çalışma başladı. Tüm ekiplerimiz sahada. Allah'a şükür can kaybımız yok, maddi hasar var." dedi.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yollardaki parke taşlarının kavladığını, bazı çatılardaki tuğlaların söküldüğünü anlattı.

        Tuğla ve ağaçların üzerine düşmesi nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştuğunu kaydeden Cebeci, "Şu anda net bir hasar tespiti yapamadık. Yollarımızın bazı yerleri kapalı. Şu anda iş makinelerimizle buraları temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan ilçedeki elektrik akımı da normal verilmeye başlandı.

        Sabah erken saatlerden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ve çatıları yıkılmıştı.

        Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı ilçede hasar oluşmuştu.

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