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        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı

        Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:10
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        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, devriye görevi yürüten jandarma ekipleri bitkin halde bir kartal buldu.

        Çevre, doğa ve hayvan koruma timi tarafından bulunduğu yerden alınan kartal, Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Burada veterinerlerce tedavisine başlanan kartalın, iyileşme süreci tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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