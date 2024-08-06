Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı

Çevre, doğa ve hayvan koruma timi tarafından bulunduğu yerden alınan kartal, Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, devriye görevi yürüten jandarma ekipleri bitkin halde bir kartal buldu.

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