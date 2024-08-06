Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması başladı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

        Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış sebebiyle Can Baba Türbesi'nin 20 metrelik istinat duvarının çöktüğünü, bazı evleri su bastığını ve yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

        Yağışın ardından Oğuzlar Belediyesi ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin sahaya indiğini belirten Turan, "Güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerimiz şu an çalışıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bilgi verildi, ana arterlerde çalışma başladı. Tüm ekiplerimiz sahada. Allah'a şükür can kaybımız yok, maddi hasar var." dedi.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yollardaki parke taşlarının kavladığını, bazı çatılardaki tuğlaların söküldüğünü anlattı.

        Tuğla ve ağaçların üzerine düşmesi nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştuğunu kaydeden Cebeci, "Şu anda net bir hasar tespiti yapamadık. Yollarımızın bazı yerleri kapalı. Şu anda iş makinelerimizle buraları temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan ilçeye elektrik verilmeye başlandı.

        - Kuvvetli yağış ve rüzgarın tahribatı görüntülendi

        İlçede gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kilitli parke taşlarının yerinden oynaması nedeniyle birçok yolun kullanılamaz hale geldiği ilçede, 3 evin bodrumunu su bastı, çok sayıda evin çatısı uçtu.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, yağış ve rüzgar nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için imkanları seferber ettiklerini söyledi.

        Çok şiddetli rüzgar ve yağışa maruz kaldıklarını belirten Cebeci, "Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 19,5 kilogram yağış düştü. Rüzgarın saatteki hızı 120 kilometre. Bu hızın karşısında çatılarımız uçtu, ağaçlarımız yıkıldı ve bir sürü hasar oluştu. Bahçelerimiz hasar gördü. İstinat duvarlarımız zarar gördü, ana caddelerimizdeki kilitli parke taşları kabardı." dedi.

        Can kaybı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Cebeci, "Ama yaralarımızın acilen sarılması gerekiyor. Bu noktada belediye ekiplerimiz, memurlarımız akşam olayın gerçekleştiği andan itibaren sabaha kadar canla, başla çalıştı. Günün ağarmasıyla birlikte gece görünmeyen hasarları da tespit etmeye başladık. Saha çalışmalarımız yarıyı geçti, gün içinde en azından ana konularda saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

        Cebeci, ulaşıma kapanan arazi yollarının açılması için de İl Özel İdaresi ile görüştüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması baş...
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması baş...
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ı ziyaret etti
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ı ziyaret etti
        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı