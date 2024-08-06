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        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Çorum'da bir kişiyi çağırdıkları evde darbederek 30 bin lirasını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:43
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        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Çorum’da bir kişiyi çağırdıkları evde darbederek 30 bin lirasını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre V.D, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir evde S.O, K.Ü, İ.G, Ö.A, Y.Z. ve M.K. tarafından darbedildikten sonra silahla tehdit edilerek, 30 bin lirasının gasbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheli gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü, Y.Z. ve Ö.A, tutuklandı, S.O, İ.G. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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