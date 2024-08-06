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        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı

        Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:47
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        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı
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        Çorum'da yaklaşık 75 yıl hekimlik yapan ve 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü, Çorum Belediyesince tarihi Velipaşa Hanı'nda kutlandı.

        4 Ağustos 1924'te dünyaya gelen Patır, 1949'da İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olarak, Çorum'da doktorluk yapmaya başladı.

        Uzun süre kentte hastalara şifa dağıtan Patır, kentin en önemli figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

        Patır'ın 100'üncü doğum günü, Çorum Belediyesince çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Patır'ın evinin bulunduğu Gülkent 4. Sokak'ın adı, Dr. Rıfat Patır Caddesi olarak değiştirilerek, yeni tabelası asıldı.

        Öte yandan tarihi Velipaşa Hanı'nda açılan Kent Müzesi'nin bir odasında da Patır'ın hatıralarının yaşatılacağı bölüm oluşturuldu.

        Tarihi Velipaşa Hanı'nda düzenlenen doğum günü etkinliğinde de Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Doktor Fırat Patır, birlikte 100'üncü yaş pastası kesti.

        Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Patır'ın Çorum'da çok sayıda yüreğe dokunduğunu, birçok insana sağlık hizmeti veren, Çorum için çok kıymetli bir figür olduğunu söyledi.

        Aşgın, Patır'a emeklerinden ötürü teşekkür ederek, sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni etti.

        Patır ise insanların kendisine gösterdiği ilgiye layık olmaya çalıştığını belirterek, "Çorum'daki herkes benim kardeşim, ablam, annem gibiydi. Onlar bana hürmet etti, ben onlara sevgi, saygı gösterdim. Bana hep iyilik yapan insanlara teşekkür ederim." dedi.

        Oğlu Nadir Patır ise babasının ömrünün 70 yılını Çorum'a verdiğini, dede, baba ve evlat olmak üzere 3 jenerasyonun doktorluğunu yaptığını vurguladı.

        Babalarının hekimlik için yaptığı fedakarlığı gördükleri için doktor olamadıklarını anlatan Nadir Patır, "Babamın günde 100 hastaya baktığı oluyordu. Daha sonra gece zil çalıyordu, babamı hastaya götürüyorlardı. Sonra yine zil çalıyordu, başka hastaya götürüyorlardı. Böyle bir yaşantıyla Çorum'a hizmet etti." diye konuştu.

        Etkinlikte pasta kesilmesinin ardından Kent Müzesi gezildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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