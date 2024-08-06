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        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Çorum'da Yeşeren Umutlar Projesi kapsamında hükümlülerce yetiştirilen salatalık, biber, domates ve fasulyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:49
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        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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        Çorum'da Yeşeren Umutlar Projesi kapsamında hükümlülerce yetiştirilen salatalık, biber, domates ve fasulyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de başlatılan Yeşeren Umutlar Projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetlerle hükümlüler tarımsal üretime yönlendirildi.

        Hükümlüler tarafından özenle yetiştirilen meyve ve sebzeler, hasat dönemlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine sosyal destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı.

        Açıklamada, "2024 yılı içinde gelinen aşamada 2 bin 484 kilogram salatalık, 50 kilogram domates, 60 kilogram biber ve 147 kilogram fasulye hasat edilmiş ve Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara, Çorum İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarına, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Türk Kızılay Çorum Şubesine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Sezon boyunca dağıtıma devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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