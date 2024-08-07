Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttığı kadını dolandıran kişi tutuklandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan ve bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttığı kadını dolandıran kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan ve bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, telefonla dolandırıldığından şüphelenen bir kadın, Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

        Kadın ifadesinde, telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince durumdan şüphelendiğini belirtti.

        İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.

        Ekipler, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.

        Ankara'dan kiraladığı otomobille Oğuzlar ilçesine geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıy...
        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıy...
        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı
        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı
        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik...
        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik...
        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması baş...
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması baş...