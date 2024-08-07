Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, engelli gencin özel plaka isteğini yerine getirdi

        Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, engelli gencin özel plaka isteğini yerine getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi.

        Doğuştan engelli, kas hastası 22 yaşındaki Alihan Öztürk, inşaat ustası babasının para biriktirerek kendisine aldığı otomobilin plakasının, tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin ve kendi isminin baş harflerinden oluşmasının hayalini kurdu.

        Bu hayalini anlattığı bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Alihan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan hayalini gerçekleştirmesi için yardım istedi.

        Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

        Alihan'ın talebine kayıtsız kalamayacağını belirten Pehlivan, "Hem kendisini ziyaret edelim hem de talebini yerine getirelim istedik. Alihan gibi kardeşlerimiz, Yaradanın bize birer emaneti. Ailenin zor yüküne bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek, yüklerini hafifletebilirsek ne mutlu bize. Alihan kardeşim inşallah bu plakayla mutlu olur." dedi.

        Alihan Öztürk ise hayalinin gerçek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Pehlivan'a teşekkür etti. Alihan Öztürk ayrıca, bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını da söyledi.

        Alihan Öztürk'ün babası İbrahim Öztürk ise emniyet teşkilatına görevlerinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarete, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ile Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Zeynep Sarı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttığı kadını dolandıran ki...
        Çorum'da kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttığı kadını dolandıran ki...
        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıy...
        Çorum'da hükümlülerin yetiştirdiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıy...
        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı
        Çorum'da 100 yaşına giren Doktor Rıfat Patır'ın doğum günü kutlandı
        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da silahlı gasp yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik...
        GÜNCELLEME - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik...
        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı
        Çorum'da bitkin halde bulunan kartal koruma altına alındı