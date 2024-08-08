Çorum'da hayvan otlatmaya giden çoban ormanlık alanda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kavak köyünde çobanlık yapan Remzi Singer (63) hayvanları otlatmak için araziye gitti. Singer'den uzun süre haber alamayan köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.