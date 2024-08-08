Çorum'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi İkbal Kent yakınlarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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