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        Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:37
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        Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum’da Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde bulunan Yücel Şahin’e ait kereste fabrikasından duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika ile içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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