Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çorum’da Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde bulunan Yücel Şahin’e ait kereste fabrikasından duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika ile içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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