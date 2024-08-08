Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika ile içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.

Çorum’da Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın hasara neden oldu.

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