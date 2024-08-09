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        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:01
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        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda ligin ilk karşılaşmasının taktik hazırlıkları yapıldı.

        Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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