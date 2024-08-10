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        Çorum'da çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı

        Çorum'da bir motosikletin çalınması nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:29
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        Çorum'da çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı
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        Çorum’da bir motosikletin çalınması nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı.

        Bir süre önce motosikletleri çalınan Hüseyin O. ile oğlu Hamdi H.O, olayla ilgileri olduğunu düşündükleri Yusuf S, Zeynep S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Dr. Sağdık Ahmet Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda baba ile oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve oğlu sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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