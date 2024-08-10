Çorum'da çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı
Çorum'da bir motosikletin çalınması nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı.
Çorum’da bir motosikletin çalınması nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı.
Bir süre önce motosikletleri çalınan Hüseyin O. ile oğlu Hamdi H.O, olayla ilgileri olduğunu düşündükleri Yusuf S, Zeynep S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Dr. Sağdık Ahmet Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda baba ile oğlu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve oğlu sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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