Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılmadı.

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