Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılmadı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde Merzifon Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a geçecek.
Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, maç saatini bekleyecek.
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