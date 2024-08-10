Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da polisin "dur" ihtiyarına uymayan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza

        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da polisin "dur" ihtiyarına uymayan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve sürücülerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde farklı noktalarda uygulama yaptı.

        Kent merkezindeki farklı bölgelerde oluşturulan denetleme noktalarında araç ve sürücüler incelendi.

        İki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 1 otomobil ve 1 motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu Gülabibey Mahallesi’nde yakalandı.

        2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 41 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

        - Polisler çocukları bilgilendirdi

        Araçlara işlem yapıldığı sırada olay yerine gelen 3 çocuk, polis ekiplerine "Burada ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Miraç Erol da yaptıkları işlemlerle ilgili çocukları bilgilendirdi. Çocuklara trafik kurallarına ve trafik polislerinin talimatlarına uymanın önemini vurgulayan Erol, aksi takdirde yaşanabilecek olumsuz sonuçları örnekleriyle anlattı.

        Erol, daha sonra polis ekiplerince kullanılan motosikletleri tanıttığı çocuklara polis düdüğü hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Ahlatcı Çorum FK, Atila Turan'ı kadrosuna kattı
        Ahlatcı Çorum FK, Atila Turan'ı kadrosuna kattı
        Çorum'da çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada baba ile oğlu bıçakla yaralandı
        İskilip'te sahte içki ve makaron operasyonu
        İskilip'te sahte içki ve makaron operasyonu
        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da altyapı çalışması sırasında "Dionysos" kabartmalı ağırlık taşı bul...
        Çorum'da altyapı çalışması sırasında "Dionysos" kabartmalı ağırlık taşı bul...