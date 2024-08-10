Çorum'da polisin "dur" ihtiyarına uymayan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 sürücüye, 41 bin 427 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve sürücülerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde farklı noktalarda uygulama yaptı.

Kent merkezindeki farklı bölgelerde oluşturulan denetleme noktalarında araç ve sürücüler incelendi.

İki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 1 otomobil ve 1 motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu Gülabibey Mahallesi’nde yakalandı.

2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 41 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

- Polisler çocukları bilgilendirdi

Araçlara işlem yapıldığı sırada olay yerine gelen 3 çocuk, polis ekiplerine "Burada ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Miraç Erol da yaptıkları işlemlerle ilgili çocukları bilgilendirdi. Çocuklara trafik kurallarına ve trafik polislerinin talimatlarına uymanın önemini vurgulayan Erol, aksi takdirde yaşanabilecek olumsuz sonuçları örnekleriyle anlattı.