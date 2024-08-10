Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada çıkan tartışmada Emre Ö, iş yeri sahibi Necip K. tarafından tabanca ile ateş edilerek yaralandı.

Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Emre Ö, elinde bıçakla bir tütüncü dükkanına girdi.

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