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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:00
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü.

        Alınan bilgiye göre Recep Karaaslan (68) idaresindeki 19 FC 345 plakalı traktör, Kuzuluk köyü Kuzuluk Köprüsü yakınlarında dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Karaaslan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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