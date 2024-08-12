Çorum'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Çorum'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Arslan Ç. idaresindeki 19 ACU 191 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde Metin P.’nin kullandığı 19 DE 791 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
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