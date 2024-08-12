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        Çorum'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:52
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        Çorum'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Arslan Ç. idaresindeki 19 ACU 191 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde Metin P.’nin kullandığı 19 DE 791 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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