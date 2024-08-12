Çorum'da su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ümmügülsüm A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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