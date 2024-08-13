Çorum'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Y.F.A. (21) ile dayısının oğlu Ö.I. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.F.A, Ö.I'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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