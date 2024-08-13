Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Abdullah B. idaresindeki 19 AFC 057 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Aksaray 3. Cadde'de henüz sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 618 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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