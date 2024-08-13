Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yaralanan Cemal K, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.