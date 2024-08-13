Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, A.Y, R.D, A.Y. ile M.K'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

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