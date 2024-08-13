Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, Sungurlu Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 5199 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerin, birliğin çalışmalarına etkisi ile kentte sahipsiz hayvanlar için 4 noktada oluşturulacak doğal yaşam alanlarının inşası konuları ele alındı.

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